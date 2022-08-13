Арестович объяснил, почему россияне не смогут взять Бахмут и Северск
Нынешние темпы продвижения российских солдат в Донецкой области не позволят им оккупировать Бахмут, Северск и другие города.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.
– Темпы, масштабы и цена за это продвижение такие, что они не позволят взять Бахмут, Северск и другие города. Все это в лучшем случае закончится в окрестностях этих городов. Повторения Лисичанска и Северодонецка не будет, – отметил он.
Ранее в Генштабе заявили, что российские войска добились частичного успеха на Бахмутском направлении и пытаются закрепиться на новых позициях.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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