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Факты / Украина

Арестович объяснил, почему россияне не смогут взять Бахмут и Северск

Валентина Чорна, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Нынешние темпы продвижения российских солдат в Донецкой области не позволят им оккупировать Бахмут, Северск и другие города.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.

– Темпы, масштабы и цена за это продвижение такие, что они не позволят взять Бахмут, Северск и другие города. Все это в лучшем случае закончится в окрестностях этих городов. Повторения Лисичанска и Северодонецка не будет, – отметил он.

Ранее в Генштабе заявили, что российские войска добились частичного успеха на Бахмутском направлении и пытаются закрепиться на новых позициях.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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