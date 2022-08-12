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Факты / Украина

Авиация ВСУ уничтожила опорный пункт оккупантов в Херсонской области — ОК Юг

Ольга Тетеріна, редактор ленты
війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники уничтожили около 20 оккупантов и склад боеприпасов на Херсонщине.

Об этом сообщило Оперативное командование Юг.

— Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач за сутки обеспечены потери врага в количестве 19 россиян, четыре единицы бронированной и автомобильной техники, — отметили в ОК Юг.

К тому же, ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Бериславском районе Херсонской области.

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Известно, что украинская авиация нанесла два удара по опорному пункту врага, недалеко от Андреевки, и по скоплению вражеской силы и техники возле Брускинского.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 170-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

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