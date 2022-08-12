Авиация ВСУ уничтожила опорный пункт оккупантов в Херсонской области — ОК Юг
Украинские защитники уничтожили около 20 оккупантов и склад боеприпасов на Херсонщине.
Об этом сообщило Оперативное командование Юг.
— Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач за сутки обеспечены потери врага в количестве 19 россиян, четыре единицы бронированной и автомобильной техники, — отметили в ОК Юг.
К тому же, ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Бериславском районе Херсонской области.
Известно, что украинская авиация нанесла два удара по опорному пункту врага, недалеко от Андреевки, и по скоплению вражеской силы и техники возле Брускинского.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 170-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ОК Юг