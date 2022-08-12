Август, 12 в 12:24

Ситуация, когда российские террористы с оружием захватили атомную электростанцию ​​и диктуют условия, недопустима.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Радио НВ.

– Российские террористы захватили ядерный объект на территории другой страны и при этом они же и собирают Совбез ООН. Мир перевернулся, мир стал совсем другим на сегодня, он не понимает, что происходит, — подчеркнул он.

Данилов говорит, что задачей ООН было не допустить ни одной большой войны в мире. А сейчас идет война, и вместо того, чтобы страну-агрессора выбросить из Совбеза ООН, с ними продолжают общаться.

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— И они (Россия, — Ред.) еще и формируют повестку дня. Это просто нонсенс, – возмутился секретарь СНБО.

Он добавил, что вся Европа может оказаться под угрозой, если произойдет авария на Запорожской АЭС.

— Если что-нибудь произойдет, то, что было в Чернобыле, будут просто цветочки по сравнению с тем, что может произойти на Запорожской АЭС, — говорит Данилов.

Также он считает, что МАГАТЭ делает недостаточно, чтобы влиять на ситуацию. Сейчас мир должен потребовать от РФ забрать свои войска и покинуть территорию Украины.

Напомним, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время заседания Совбеза ООН по поводу ситуации на ЗАЭС заявил, что угрозы безопасности станции нет.

Он обратился к украинской и российской сторонам с призывом предоставить доступ организации по ядерному надзору в ЗАЭС.

Фото: СНБО