Август, 12 в 9:33

Украинские защитники уже 170-е сутки сопротивляются российской агрессии. Так, они отбили наступление оккупантов на Краматорском и Авдеевском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 12.08.2022

В Харьковском направлении российская армия из ствольной и реактивной артиллерии стреляла в районах населенных пунктов Лебяжье, Сосновка, Украинка, Дементиевка, Питомник, Русские и Черкасские Тишки, Шевеловка, а также ударила из авиации возле Ртищевки и Верхнего Салтова.

На Славянском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Вернополья, Богородичного, Шнурков, Курульки, Краснополья, Долины и Залимана. Возле последнего был еще и вражеский авиаудар.

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Враг безуспешно наступал на Краматорском направлении у населенных пунктов Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка.

На Бахмутском направлении Россия стреляла из танков и артиллерии недалеко от Переездного, Веселого, Бахмутского, Соледара, Вершины и Курдюмовки. Также россияне привлекли авиацию возле Выемки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Яковлевки, Соледара и Бахмутского.

В результате наступления в направлении Горловка — Зайцево российская армия частично преуспевает. Также оккупанты после перегруппировки возобновили наступление на село Кодема Бахмутского района, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении оккупанты пытались наступать в районах Спартака и Марьинки, успеха не имели, отошли. Продолжаются боевые действия возле поселка Пески.

Кроме того, российская армия нанесла авиаудары неподалеку от Угледара, Малых Щербаков и Новомихайловки.

На Южнобужском направлении были авиаудары вблизи Осокоровки, Андреевки, Благодатного, Новогригорьевки и Мирного. Враг вел воздушную разведку БПЛА.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 170-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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