Август, 12 в 10:43

Адекватный контроль за действиями Запорожской АЭС отсутствует, поскольку станция фактически находится не просто в руках врага, а в руках неопытных специалистов, которые могут допустить трагедию, заявил во время рабочей поездки в Сумскую область глава МВД Денис Монастырский.

– Оставшиеся украинские специалисты частично не допускаются к участкам, где они должны быть. Как известно, на территории станции сегодня находится военная техника РФ. Все это оценивается как самый высокий уровень угрозы, – подчеркнул министр внутренних дел.

Он также сообщил, что Украина уже обратилась к МАГАТЭ, чтобы эта организация обеспечила надлежащий контроль над атомной электростанцией.

– После последних обстрелов станции мы убедились, что для них нет никаких сдерживающих факторов. Они готовы к любым действиям, несмотря на последствия. Это говорит о том, что уже сегодня мы должны готовиться к любым сценариям, – сказал Монастырский.

По его словам, МВД вместе с ГСЧС и Минрегионом обсуждает разные сценарии, в том числе и эвакуацию населения.

Сейчас смотрят

Ночью состоялось заседание Совбеза ООН по поводу ситуации на ЗАЭС, в ходе которого генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обратился к украинской и российской сторонам с призывом предоставить доступ организации по ядерному надзору к станции.

По его словам, сейчас угрозы безопасности Запорожской АЭС нет.