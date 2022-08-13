Мы еще не видели современной авиации: Жданов о рои самолетов в войне с Россией

Август, 12 в 21:25

Самолеты как вид вооружения не устарели, но украинские военные еще не видели современную авиацию и ракеты.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что техника и вооружение, которые используются в войне — это прошлый век.

– Мы воюем войной прошлого века. Особенно архаичным является вооружение Российской Федерации. Сегодня мы начинаем получать хоть немножко западных образцов вооружений. Какой разрыв и технологический скачок в переходе на артиллерию, радары, оружие ближнего боя, бронемашины, которые мы получаем. Это же небо и земля. Мы привыкли мерить мерками Советского Союза – БМП-1, БМП-2, БТР-60, БТР-70, танки Т-72, ​​Т-80, Т-90. Это прошлый век. Россия модернизирует в основном все старое советское. Мы не видели еще современную авиацию и ракеты, — отметил он.

Жданов отметил, что использование современных самолетов может очень эффективно повлиять на ход войны с Россией.

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— Есть современные самолеты, которые прекрасно преодолевают системы ПВО, которые имеют высочайшую маневренность, которая работает на уровне искусственного интеллекта. Есть уже специальная программа, когда пилот управляет кучей дронов, сопровождающих его самолет, и они вместе ведут воздушный бой или атакуют позиции противника, если это штурмовая авиация. Самолет не устарел, это очень эффективно, современно. Просто нужно посмотреть немного шире, – подытожил эксперт.

Источник: Олег Жданов