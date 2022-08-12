Август, 12 в 1:53

Норвегия присоединится к программе по тренировке украинских военных вместе с еще шестью европейскими странами.

Об этом вечером 11 августа сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter.

— Норвегия присоединяется к Великобритании, Новой Зеландии, Канаде, Финляндии, Швеции и Дании в программе подготовки наших военных, — сообщил он.

Глава оборонного ведомства добавил, что Украине нужно, чтобы наши солдаты проходили подготовку по самым высоким стандартам.

Сейчас смотрят

— Помогая нам, наши партнеры инвестируют в европейскую безопасность. Спасибо Норвегии и лично моему коллеге Бьёрну Арилду Граму за правильное решение, — написал Алексей Резников.

Напомним, 7 августа стало известно, что к программе по обучению украинских защитников присоединилась Швеция.

Перед этим Канада решила возобновить военную тренировочную программу UNIFIER, которая была приостановлена в начале полномасштабного российского вторжения в Украину.

Читайте Резников назвал две ключевые задачи для ВСУ в войне

Источник: Oleksii Reznikov