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Факты / Украина

Объявлено о подозрении дончанину, который организовывает фильтрационные мероприятия в Херсонской области – прокуратура

Валентина Чорна, редактор ленты
Объявлено о подозрении дончанину, который организовывает фильтрационные мероприятия в Херсонской области – прокуратура
Фото: Depositphotos

Правоохранители обнаружили предателя из Донецкой области, который помогал оккупантам проводить фильтрационные мероприятия в Херсонской области.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, житель Донецкой области перешел на сторону врага и добровольно стал командиром 1 роты 5 батальона 109 полка 11 десантно-штурмовой бригады (Улан-Удэ). Уже в марте он отправился в поселок Архангельское Херсонской области, чтобы удерживать захваченный район.

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— Мужчина организовал деятельность подчиненных по подавлению сопротивления местного населения, склонению к сотрудничеству с оккупантами, а также усилению так называемых фильтрационных мер на подведомственной территории, — заявили в прокуратуре.

Мужчине заочно объявили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины), за что он может получить пожизненное заключение.

Ранее мы писали, что СБУ задержала российского агента, который собирал разведданные о закупках и поставках западного оружия и боеприпасов в Украину.

Прежде всего его интересовали тайные сведения об импортированной военной технике для нужд подразделений ВСУ. Полученную информацию оккупанты планировали использовать для ракетных ударов по украинским объектам критической инфраструктуры.

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Источник: Офис генпрокурора
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