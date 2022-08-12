Оккупанты обстреляли Харьков — в городе прогремело пять взрывов
В ночь на 12 августа российские захватчики открыли огонь по Харькову.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Так, в 12 августа 2.51 в городе был зафиксирован ракетный обстрел. По предварительным данным, раздалось пять взрывов.
Сейчас смотрят
Прилеты были зафиксированы в трех районах города: Слободском, Киевском и Новобаварском.
В настоящее время нет информации о пострадавших и разрушениях в результате этих ударов. В то же время Терехов обещает сообщить детали позже.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 170-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Игорь Терехов