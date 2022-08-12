Август, 12 в 6:03

В ночь на 12 августа российские захватчики открыли огонь по Харькову.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Так, в 12 августа 2.51 в городе был зафиксирован ракетный обстрел. По предварительным данным, раздалось пять взрывов.

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Прилеты были зафиксированы в трех районах города: Слободском, Киевском и Новобаварском.

В настоящее время нет информации о пострадавших и разрушениях в результате этих ударов. В то же время Терехов обещает сообщить детали позже.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 170-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Игорь Терехов