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Факты / Украина

Оккупанты в Херсоне устраивают ночные облавы в “стиле 30-х”

Валентина Летяк, редактор ленты
Оккупанты в Херсоне устраивают ночные облавы в “стиле 30-х”
Фото: Факты ICTV

В Херсоне российские оккупанты этой ночью провели серию задержаний и обысков.

– Ночь на Херсонщине прошла неспокойно. Кроме воздушной тревоги и сообщений о взрывах в районе Новой Каховки, в Херсоне есть информация о том, что орки снова провели серию ночных обысков/задержаний. Все в лучших традициях 30-х годов СССР, – сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

По его словам, для херсонцев гораздо страшнее не звуки прилетов, а шум двигателя Урала, ругательство с российским акцентом у себя во дворе и мысли о том, за кем приехали в этот раз.

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