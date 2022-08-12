Август, 12 в 10:22

После взрывов во временно оккупированном Крыму на российском аэродроме Саки в России уволили командующего Черноморским флотом РФ Игоря Осипова.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, ссылаясь на российские Telegram-каналы. Также об этом заявил журналист Юрий Бутусов со ссылкой на российские источники.

Он отметил, что на авиабазе Саки дислоцировалась главная ударная сила ЧФ – 43 морской штурмовой авиаполк. Но уничтожение самолетов, вероятно, в результате подрыва двух складов с боеприпасами, может указывать на разгром полка.

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Также журналист напомнил, что Игорь Осипов оставался на должности даже после уничтожения украинскими войсками крейсера Москва – флагмана Черноморского флота России. Но после взрывов в Новофедоровке на аэродроме Саки адмирал потерял должность.

Антон Геращенко пишет, что Осипова на должности заменит вице-адмирал Виктор Соколов.

В то же время советник министра обороны Украины Алексей Копытько в своем Facebook написал, что Игоря Осипова можно назвать рекордсменом.

Он потерял первый российский флагман со времен российско-японской войны 1904-1905 годов, а также наибольшее количество российской/советской авиации со времен Второй мировой войны.

Фото: Минобороны РФ