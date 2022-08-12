Представитель РФ в ООН выступил против демилитаризации Запорожской АЭС

Август, 12 в 9:03

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отклонил предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Об этом пишет Российская служба BBC.

По его словам, Россия “защищает” захваченную Запорожскую АЭС “от терактов”.

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– Демилитаризация станции может сделать ее уязвимой для тех, кто захочет ее посетить. Какими будут их цели и задачи, никто не знает. Мы не можем исключать каких-либо провокаций, террористических атак на станцию, которую мы должны защитить, — заявил он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 170-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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