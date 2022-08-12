Представитель РФ в ООН выступил против демилитаризации Запорожской АЭС
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отклонил предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.
Об этом пишет Российская служба BBC.
По его словам, Россия “защищает” захваченную Запорожскую АЭС “от терактов”.
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– Демилитаризация станции может сделать ее уязвимой для тех, кто захочет ее посетить. Какими будут их цели и задачи, никто не знает. Мы не можем исключать каких-либо провокаций, террористических атак на станцию, которую мы должны защитить, — заявил он.
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