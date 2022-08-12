РФ могла уничтожить мотострелковую бригаду, чтобы скрыть военные преступления — ISW
64 отдельная гвардейская мотострелковая бригада 35 общевойсковой армии России, вероятно, была уничтожена с согласия Кремля с целью скрыть военные преступления, совершенные на Киевщине.
Об этом рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).
По их данным, бригада была причастна к военным преступлениям в Киевской области, в том числе в Буче.
В ISW также отметили, что Госдепартамент США призвал РФ прекратить какую-либо военную деятельность вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) и поддержать создание демилитаризованной зоны на фоне новых сообщений об обстрелах ЗАЭС 11 августа.
Госдеп США также призвал Россию вернуть контроль над станцией Украины.
Военные аналитики заявили, что жалобы, поданные в российскую военную прокуратуру и проверенные Bellingcat и Insider, охватывали случаи, когда российские власти обманом или принуждением заставляли срочников занимать боевые позиции, ограничивали объем информации, предоставляемой семьям российских солдат и не предоставляли солдатам надлежащего питания и медицинского обслуживания
Архив содержит отчеты о том, что российские командиры приказывали солдатам начинать штурм без снаряжения, а также не сообщали родственникам солдат об их смерти.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 170-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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