Россия снова обстреляла Краматорск, есть жертвы — мэр
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Российские войска нанесли очередной удар по Краматорску, в результате чего погибли люди.
Информацию о российском обстреле подтвердил городской глава Краматорска Александр Гончаренко на своей странице в Facebook.
— Удар по Краматорску. Снова частный сектор. По предварительной информации, есть жертвы, — написал он.
Накануне, 11 августа, оккупационные силы РФ также обстреляли Краматорск Донецкой области из ракетного комплекса С-300.
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