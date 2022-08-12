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Факты / Украина

Россия снова обстреляла Краматорск, есть жертвы — мэр

Илья Нежигай, редактор ленты
Россия снова обстреляла Краматорск, есть жертвы — мэр
Фото: Depositphotos

Российские войска нанесли очередной удар по Краматорску, в результате чего погибли люди.

Информацию о российском обстреле подтвердил городской глава Краматорска Александр Гончаренко на своей странице в Facebook.

— Удар по Краматорску. Снова частный сектор. По предварительной информации, есть жертвы, — написал он.

Накануне, 11 августа, оккупационные силы РФ также обстреляли Краматорск Донецкой области из ракетного комплекса С-300.

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Источник: Олександр Гончаренко

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