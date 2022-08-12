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Факты / Украина

Россияне снова обстреляли Марганец в Днепропетровской области

Ольга Тетеріна, редактор ленты
дніпропетровська область

Российские войска еще раз обстреляли город Марганец в Никопольском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко. Местных жителей призывали оставаться в укрытиях.

– Марганец. Снова. Находитесь в укрытиях, – отметил он.

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Напомним, 11 августа оккупанты ночью массированно обстреляли Днепропетровскую область. Под атаки попал, в частности, Никопольский район, где находилось 120 “прилетов” и еще ряд районов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 170-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Евгений Евтушенко

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