Август, 12 в 6:09

Российские войска еще раз обстреляли город Марганец в Никопольском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко. Местных жителей призывали оставаться в укрытиях.

– Марганец. Снова. Находитесь в укрытиях, – отметил он.

Сейчас смотрят

Напомним, 11 августа оккупанты ночью массированно обстреляли Днепропетровскую область. Под атаки попал, в частности, Никопольский район, где находилось 120 “прилетов” и еще ряд районов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 170-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Евгений Евтушенко