Август, 12 в 17:43

СБУ заблокировала деятельность столичной компании, входившей в структуру российской Газпром нефти.

Об этом 12 августа сообщает Служба безопасности Украины.

Установлено, что предприятие входило в структуру кремлевского монополиста Газпром нефти, владельцы которого принадлежат к ближайшему окружению высшего военно-политического руководства страны-агрессора.

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— Представители украинского “филиала” перечисляли часть доходов в федеральный бюджет России, из которого страна-агрессор брала средства для подготовки и осуществления полномасштабного вторжения на территорию нашего государства, — сообщили в спецслужбе.

По данным следствия, руководители киевского предприятия наладили сбыт в промышленных масштабах российских горюче-смазочных материалов, применяемых для техобслуживания транспортных агрегатов.

Во время обысков правоохранители обнаружили более 27 тонн российских смазочных масел, которые находились в емкостях с маркировкой российской корпорации. Стоимость изъятой продукции составляет около 10 млн грн.

В СБУ добавили, что весь конфискованный товар будет передан на нужды ВСУ.

Напомним, в июле правоохранители арестовали 2,1 млрд грн активов столичных компаний, входивших в российские госкорпорации Газпром, Росатом и Роснефть.