СБУ изъяли и передадут ВСУ более 27 тонн смазочных масел из киевского “филиала” Газпрома
СБУ заблокировала деятельность столичной компании, входившей в структуру российской Газпром нефти.
Об этом 12 августа сообщает Служба безопасности Украины.
Установлено, что предприятие входило в структуру кремлевского монополиста Газпром нефти, владельцы которого принадлежат к ближайшему окружению высшего военно-политического руководства страны-агрессора.
— Представители украинского “филиала” перечисляли часть доходов в федеральный бюджет России, из которого страна-агрессор брала средства для подготовки и осуществления полномасштабного вторжения на территорию нашего государства, — сообщили в спецслужбе.
По данным следствия, руководители киевского предприятия наладили сбыт в промышленных масштабах российских горюче-смазочных материалов, применяемых для техобслуживания транспортных агрегатов.
Во время обысков правоохранители обнаружили более 27 тонн российских смазочных масел, которые находились в емкостях с маркировкой российской корпорации. Стоимость изъятой продукции составляет около 10 млн грн.
В СБУ добавили, что весь конфискованный товар будет передан на нужды ВСУ.
Напомним, в июле правоохранители арестовали 2,1 млрд грн активов столичных компаний, входивших в российские госкорпорации Газпром, Росатом и Роснефть.