Еще 200 ликвидированных оккупантов и сбитый самолет: потери РФ в Украине
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины уничтожили уже около 43 200 российских оккупантов, за сутки — еще 200.
По информации Генштаба ВСУ, украинские военные за сутки ликвидировали также три вражеских танка, восемь боевых бронированных машин, два средства ПВО, сбили вражеский самолет и шесть беспилотников оперативно-тактического уровня.
Общие боевые потери России в войне против Украины:
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- танки – 1 849 (+3);
- боевые бронированные машины – 4 108 (+8);
- артиллерийские системы – 975 (+1);
- РСЗО – 261;
- средства ПВО – 136 (+2);
- самолеты – 233 (+1);
- вертолеты – 193;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 778 (+6);
- крылатые ракеты – 185;
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 3 021 (+3);
- специальная техника – 90.
Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Донецком направлении.
Детальнее о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.