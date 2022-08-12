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Факты / Украина

Еще 200 ликвидированных оккупантов и сбитый самолет: потери РФ в Украине

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Еще 200 ликвидированных оккупантов и сбитый самолет: потери РФ в Украине
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины уничтожили уже около 43 200 российских оккупантов, за сутки — еще 200.

По информации Генштаба ВСУ, украинские военные за сутки ликвидировали также три вражеских танка, восемь боевых бронированных машин, два средства ПВО, сбили вражеский самолет и шесть беспилотников оперативно-тактического уровня.

Общие боевые потери России в войне против Украины:

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  • танки – 1 849 (+3);
  • боевые бронированные машины – 4 108 (+8);
  • артиллерийские системы – 975 (+1);
  • РСЗО – 261;
  • средства ПВО – 136 (+2);
  • самолеты – 233 (+1);
  • вертолеты – 193;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 778 (+6);
  • крылатые ракеты – 185;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3 021 (+3);
  • специальная техника – 90.

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Донецком направлении.

Детальнее о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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