Август, 12 в 9:19

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины уничтожили уже около 43 200 российских оккупантов, за сутки — еще 200.

По информации Генштаба ВСУ, украинские военные за сутки ликвидировали также три вражеских танка, восемь боевых бронированных машин, два средства ПВО, сбили вражеский самолет и шесть беспилотников оперативно-тактического уровня.

Общие боевые потери России в войне против Украины:

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танки – 1 849 (+3);

боевые бронированные машины – 4 108 (+8);

артиллерийские системы – 975 (+1);

РСЗО – 261;

средства ПВО – 136 (+2);

самолеты – 233 (+1);

вертолеты – 193;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 778 (+6);

крылатые ракеты – 185;

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3 021 (+3);

специальная техника – 90.

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Донецком направлении.

Детальнее о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.