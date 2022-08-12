Ежедневно 500 военных РФ погибают или получают ранения в Украине — New York Times

Август, 12 в 15:54

Большие потери России в войне в Украине означают, что президент РФ Владимир Путин, возможно, не сможет достичь одной из своих ключевых военных целей, а именно захватить в этом году весь восточный регион Украины.

Такое мнение высказали официальные лица в администрации президента США Джо Байдена и военные эксперты.

— Согласно последней оценке американской разведки и военных чиновников, каждый день 500 российских военнослужащих погибают или получают ранения, а военные действия России замедлились до изнурительного утомления, — заявили официальные лица.

Кроме того, продвижение армии РФ замедляется из-за прибытия американских РСЗО, которые позволяют ВСУ отвоевать часть территории и затруднили доступ российских солдат к другим районам.

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— Я думаю, можно с уверенностью предположить, что россияне, вероятно, потеряли 70 тыс. или 80 тыс. человек менее чем за шесть месяцев. Они добились некоторых постепенных успехов на Востоке, хотя и не очень значительных за последние пару недель, но это дорого обошлось российским военным из-за того, насколько хорошо действовали украинские военные, и из-за всей помощи, которую украинские военные получили, — заявил заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Каль.

Два американских чиновника заявили, что потери России составляют около 20 тыс. погибших. Из этого числа 5 тыс., предположительно, являются наемниками из группы Вагнера.

Американские официальные лица заявляют, что их оценки потерь основаны на спутниковых снимках, перехватах сообщений, социальных сетях и информации местных СМИ.

— Российская армия серьезно истощена. Это влияет на их способность вести эффективную наземную кампанию в Украине, — сказал директор программы международной безопасности Центра стратегических и международных исследований Сет Дж. Джонс.

Поскольку российские военные несут большие потери, они изо всех сил пытаются привлечь в бой резервистов и новобранцев.

В Министерстве обороны сообщили, что Россия уже направила на войну почти 85% своей развернутой армии, в том чсиле войска с Дальнего Востока страны.

Россия также завербовала чеченских военнослужащих и боевиков из Сирии. Таким образом Путин пытается избежать объявления всеобщей мобилизации.

Источник: The New York Times