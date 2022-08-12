Крыс нужно находить и травить: Данилов о тех, кто “сдал” юг Украины

Август, 12 в 11:19

В СНБО считают необходимым наказывать государственных изменников, которые пошли на сотрудничество с врагом во время войны. Речь идет о тех, кто “сдал” россиянам юг Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Радио НВ. Он заверил, что при существующих современных средствах скрыть любую правду невозможно.

– Правду скрыть не может никто. Все действовавшие люди, которые участвовали в этом позорном явлении (сотрудничество с оккупантами во время атаки из Крыма, — Ред.), обязательно нам будут известны. Вопрос только времени, – отметил Данилов.

По его словам, если бы была возможность проверить всех без исключения украинцев, это бы сделали. Ведь это вопрос национальной безопасности. Украине для победы необходимо, чтобы на ее территории не было ни одного “крота”.

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— Неважно, где те “кроты” сегодня сидят. Нам нужно этих крыс находить, нам их нужно травить, травить и травить, — добавил секретарь СНБО.

Напомним, что СБУ объявила о подозрениях еще трем коллаборантам в Херсонской области.

Фото: Аппарат СНБО