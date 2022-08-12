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Факты / Украина

Семьи оккупантов убегают из Мариуполя после взрывов в Крыму – Андрющенко

Валентина Летяк, редактор ленты
Семьи оккупантов убегают из Мариуполя после взрывов в Крыму – Андрющенко

Взрывы на военном аэродроме Саки в Новофедоровке (Крым) напугали оккупантов в Мариуполе, россияне вывезли свои семьи с Азовского побережья, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

– Все семьи военных оккупантов после крымского хлопка срочно покинули побережье от села Мелекино до села Белосарайская Коса Мангушской поселковой общины Мариупольского района Донецкой области. А у гауляйтера Иващенко количество охранников выросло с четырех до семи. Страх царит среди коллаборнатов и верхушки мариупольских оккупантов, — подчеркнул он.

По его словам, порт в Мариуполе будто замер – обещанный паром из Ейска еще ни разу не зашел.

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9 августа в Крыму прогремело несколько взрывов на военном аэродроме Саки в Новофедоровке. По информации разных источников, уничтожено от восьми до 24 самолетов.

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Фото: Петро Андрющенко

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