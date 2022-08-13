Август, 12 в 22:48

Переход стратегической инициативы Украине ознаменовался двумя новостями — возвращением McDonald’s и уничтожением военного российского полка в Саках (Крым).

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.

Он отметил, что уже скоро украинская сторона будет диктовать свои правила российскому командованию.

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— Может быть так, что уже не российское командование будет диктовать, что будет происходить с удерживаемыми объектами, а украинское. Скорее всего, так и будет. Мы будем диктовать в ближайшее время. Украинская армия еще в 2014 году доказала, что она умеет освобождать города, не уничтожая мирное население. Просто обходя и заставляя противника отойти. Так же, как мы освободили Бучу, Гостомель, Ирпень. То же самое случится с Энергодаром, Херсоном и многими украинскими городами, — сказал он.

Напомним, что 9 августа в Крыму прогремели несколько взрывов на военном аэродроме Саки. Очевидцы сообщали, что горели склады с боеприпасами и взлетная полоса.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что на военном аэродроме Саки россияне размещали истребители и бомбардировщики. В частности, это самолеты Су-30СМ, Ил-76, Су-24М, а также, возможно, вертолеты.