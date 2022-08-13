Август, 12 в 21:10

Финский офис Amnesty International потерял около 400 доноров после скандального доклада центрального офиса организации об Украине.

Об этом заявил исполнительный директор Amnesty International в Финляндии Франк Йоханссон в интервью MTV UUTISET.

По его словам, на этой неделе число людей, прекративших делать пожертвования, немного увеличилось.

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– Окончательные цифры можно будет увидеть только в начале сентября, когда будет получена информация обо всех августовских пожертвованиях, — сказал он.

Согласно веб-сайту Amnesty, в Финляндии у нее около 40 тыс. доноров. Число тех, кто прекратил донорство, составляет около одного процента от всех жертвователей организации.

По словам Йоханссона, около 30 тыс. жертвователей ежемесячно поддерживают организацию.

Это далеко не первый случай, когда жертвователи массово объявляют о прекращении пожертвований Amnesty.

Однако, по словам Йоханссона, скандал, вызванный отчетом организации об Украине, и количество людей, которые в результате прекратили делать пожертвования, являются самыми большими, которые финский офис AI испытывал за свое существование.

- Это случалось и раньше, но в прошлом больше говорили о менее чем сотне человек, — говорит Йоханссон.

Он добавил, что уход доноров был вызван, среди прочего, позицией организации в отношении проституции и наркополитики, а также заявлением Amnesty о том, что Израиль практикует апартеид против палестинцев.

Йоханссон утверждает, что отход доноров в таком большом количестве также заставляет задуматься о том, можно ли было что-то сделать по-другому в Финляндии.

Исполнительный директор финской AI признал, что в скандальном отчете не было достаточного контекста, и в нем недостаточно четко говорилось о том, что Amnesty International осуждает военные действия России.

– Это была огромная ошибка в плане коммуникации, которая привела к потере доверия к работе, проделанной Amnesty, — сказал он.

Отчет Amnesty International

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