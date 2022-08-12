Август, 12 в 18:24

Российские медиа пишут, что в оккупированной Горловке горит химзавод Стирол.

Кроме росСМИ, в сети распространяется видео пожара на похожем на завод объекте.

В частности, о пожаре говорят пророссийские боевики, захватившие власть в городе.

Сейчас смотрят

Пока нет подтвержденных данных по ЧП на химзаводе.

Стирол – предприятие химической промышленности в Украине, которое находится в оккупированном с 2014 года городе Горловка. Среди прочего специализируется на производстве минеральных удобрений.

Напомним, утром 12 августа Генштаб ВСУ сообщал, что в Донецкой области украинские защитники отбили несколько атак, однако на направлении Горловка — Зайцево российские военные частично преуспели.

Фото: Скриншот из видео / Регіони_інфо