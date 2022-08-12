Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

В Старобельске на Луганщине взорвали авто с коллаборантом

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
В Старобельске на Луганщине взорвали авто с коллаборантом

Во временно оккупированном городе Старобельск Луганской области взорвали автомобиль с местным коллаборантом.

Им был так называемый начальник МРЭО. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, сейчас коллаборант находится в больнице. Гайдай не исключает, что сегодня, по традиции, оккупанты начнут поиски партизан. Но после того, как в который раз никого не найдут, скажут, что коллаборант курил за рулем.

Сейчас смотрят

На днях в Херсоне взорвали автомобиль с представителями так называемой полиции российской оккупационной администрации. В результате взрыва один из них погиб, другого – госпитализировали.

Главное управление разведки Украины сообщило, что движение сопротивления зачищает временно оккупированный Херсон от коллаборантов.

Фото: Сергей Гайдай

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка