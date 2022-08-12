Август, 12 в 19:26

Вечером 12 августа в Запорожье прогремели взрывы. Враг выпустил по городу 5 ракет.

Информацию подтвердил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

– Около 19.15 враг нанес удар по городу Запорожье. Разрушения испытали объекты инфраструктуры в Шевченковском районе областного центра. Возник пожар. Пока известно об одной раненой женщине. Информация впоследствии будет уточнена, – написал он.

Глава ОВА призвал жителей соблюдать правила безопасности.

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Отметим, что после взрывов на территории области была объявлена ​​воздушная тревога, которая началась в 19.20 и продолжалась до 19.34.

Напомним, вчера, 11 августа, российские оккупанты несколько раз за сутки обстреляли территорию Запорожской АЭС.

Они попали в пожарную часть, расположенную на территории атомной станции, а также совсем неподалеку от первого энергоблока.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 170-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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