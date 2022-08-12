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Факты / Украина

В оккупированном Геническе затоптали человека в очереди за пенсией

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В оккупированном Геническе затоптали человека в очереди за пенсией
Фото: Pixabay

На Херсонщине в Геническе толпа до смерти затоптала человека в очереди за пенсией.

— Сегодня в Геническе в толпе, которая собралась за пенсией, затоптали человека. До смерти. Об этом сообщил назначенный россиянами коллаборант Сергей Мухин. Со всего района съехались люди, чтобы получить деньги, и из-за хаоса произошла вот такая трагедия, — написал на своей официальной странице в Facebook советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

В комментариях под постом люди пишут, что в оккупированной Новой Каховке пенсионерка умерла от голода, а у людей нечего есть.

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— Российские порядки, как и сама Россия – отставшая страна, и это лишь маленькая иллюстрация. Можно было придраться ко многим недостаткам в украинских реалиях, но чтобы человека затоптали в очереди за пенсией? – добавляет Хлань.

Источник: Сергей Хлань

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