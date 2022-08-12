Август, 12 в 7:45

Российские оккупанты частично продвинулись в направлении Горловка — Зайцево. Но безуспешно пытались наступать на Краматорском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Так, на Краматорском направлении враг наступал в направлениях населенных пунктов Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка, но успеха не имел, отошел.

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На Бахмутском направлении в результате наступления в направлении Горловка – Зайцево противник частично имел успех.

— Враг вел наступательные бои в направлениях населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Выимка, Бахмут, Веселая Долина и Кодема, успеха не имел, отошел. После проведения перегруппировки возобновил наступление на Кодему, боевые действия продолжаются, — отметили в Генштабе.

На Авдеевском направлении оккупанты пытались вести наступательные бои в районах Спартака и Марьинки, успеха не имели и отошли. Возле Песков продолжаются бои.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 170-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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