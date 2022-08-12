С плакатами и театральным действом: в Луцке прошла акция в поддержку пленных азовцев
Несмотря на сильный ливень, более сотни людей пришли на мирную акцию в Луцке в поддержку пленных азовцев.
Ее организовали семьи бойцов, которые до последнего защищали Мариуполь и вынуждены были сдаться оккупантам. Многие присоединились к акции, чтобы поддержать жен и детей защитников. С ними нет связи уже третий месяц.
В руках участники мирной акции держали плакаты, фотографии с героями. Из цветов на асфальте выложили слово Еленовка, временно захваченный поселок, где в ночь на 29 июля российские оккупанты совершили террористический акт на территории исправительной колонии.
Провели и импровизированное театральное действо, где люди в черной одежде с буквой Z совершают бесчинства.
– Это символизирует то, что Российская Федерация упорно игнорирует все обязательства, плюет на договоренности и не соблюдает никаких международных норм. Как раз на этом мы хотели сделать акцент, чтобы мировые организации видели, как грубо РФ нарушает и Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, — рассказала Фактам ICTV автор театрального действа Руслана Порицкая.
Семьи азовцев призывают международные организации помочь освободить из плена защитников Мариуполя, пока не поздно. Россия делает из них террористов, но на самом деле именно она является государством-террористом.
И нужно сделать все возможное, чтобы бойцы вернулись домой, ведь все они отчаянно защищали Украину.
— Мы апеллировали ко многим структурам, в том числе к президенту Турции, чтобы они стали третьей стороной. Но Россия все время отказывала, чтобы иметь хорошую картинку, что они взяли в плен одно из самых боеспособных подразделений Вооруженных сил Украины. Они не соглашались ни на какие условия, кроме как взять всех в плен и, как впоследствии оказалось, и ООН, и Красный Крест сказали, что не были гарантами, а просто посмотрят, как ребята выйдут с завода и все, на этом поддержка азовцев закончилась. Они ни разу не были в колонии, где удерживали ребят, и не оказали им никакой помощи, — рассказала жена пленного 26-летнего бойца Азова Виктория.
Где сейчас удерживают ее мужа – женщина не знает, как и большинство этих семей.
Такими акциями семьи пленных хотят достучаться до всех мировых сообществ, чтобы их услышали. Ведь над защитниками в плену издеваются, у них нет надлежащих условий содержания, которые им обещали, уверены семьи азовцев.