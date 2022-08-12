Август, 12 в 17:55

Несмотря на сильный ливень, более сотни людей пришли на мирную акцию в Луцке в поддержку пленных азовцев.

Ее организовали семьи бойцов, которые до последнего защищали Мариуполь и вынуждены были сдаться оккупантам. Многие присоединились к акции, чтобы поддержать жен и детей защитников. С ними нет связи уже третий месяц.

В руках участники мирной акции держали плакаты, фотографии с героями. Из цветов на асфальте выложили слово Еленовка, временно захваченный поселок, где в ночь на 29 июля российские оккупанты совершили террористический акт на территории исправительной колонии.

Сейчас смотрят

Провели и импровизированное театральное действо, где люди в черной одежде с буквой Z совершают бесчинства.

– Это символизирует то, что Российская Федерация упорно игнорирует все обязательства, плюет на договоренности и не соблюдает никаких международных норм. Как раз на этом мы хотели сделать акцент, чтобы мировые организации видели, как грубо РФ нарушает и Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, — рассказала Фактам ICTV автор театрального действа Руслана Порицкая.

С плакатами и театральным действом: в Луцке прошла акция в поддержку пленных азовцев / 3 фотографии

Семьи азовцев призывают международные организации помочь освободить из плена защитников Мариуполя, пока не поздно. Россия делает из них террористов, но на самом деле именно она является государством-террористом.

И нужно сделать все возможное, чтобы бойцы вернулись домой, ведь все они отчаянно защищали Украину.

— Мы апеллировали ко многим структурам, в том числе к президенту Турции, чтобы они стали третьей стороной. Но Россия все время отказывала, чтобы иметь хорошую картинку, что они взяли в плен одно из самых боеспособных подразделений Вооруженных сил Украины. Они не соглашались ни на какие условия, кроме как взять всех в плен и, как впоследствии оказалось, и ООН, и Красный Крест сказали, что не были гарантами, а просто посмотрят, как ребята выйдут с завода и все, на этом поддержка азовцев закончилась. Они ни разу не были в колонии, где удерживали ребят, и не оказали им никакой помощи, — рассказала жена пленного 26-летнего бойца Азова Виктория.

Где сейчас удерживают ее мужа – женщина не знает, как и большинство этих семей.

Такими акциями семьи пленных хотят достучаться до всех мировых сообществ, чтобы их услышали. Ведь над защитниками в плену издеваются, у них нет надлежащих условий содержания, которые им обещали, уверены семьи азовцев.