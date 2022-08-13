Добровольцев стало меньше, но план по комплектованию ВСУ выполнен – Горбач

Август, 13 в 13:09

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач уверяет, что людей на фронте хватает, поскольку все области выполнили или даже перевыполнили план по призыву, и подчеркивает, что потребности в доукомплектовании по сравнению с февралем уменьшились в десятки раз.

По его словам, добровольцев стало меньше, потому что большинство из них уже пошли защищать страну.

— Но, учитывая, что потребность в доукомплектовании частей сейчас меньше, того количества добровольцев, которые есть в настоящее время, достаточно, — подчеркнул он.

Горбач рассказал, что сейчас в каждом территориальном центре на учете есть добровольцы, стоящие в очереди, однако набирают людей не по количеству, а по недостающим специальностям.

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– Например, сейчас у территориальных центров есть задача набрать механиков-водителей танков и наводчиков-операторов танков, – объясняет полковник СБУ, ветеран АТО, депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Не хватает также водителей и операторов противотанковых ракет, добавляет он.

Кроме того, доукомплектование происходит по территориальному принципу. Если, например, необходимо доукомплектовать воинские части Закарпатского региона, то людей ищет Закарпатский территориальный центр и соседние.

– Если нужны гранатометчики, а на учете в конкретном территориальном центре их нет, то будут искать в ближайших центрах, – говорит Горбач.