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Факты / Украина

В больнице скончалась женщина: возросло количество жертв ракетного удара по Краматорску

Татьяна Забожко, редактор ленты
лікарня

Число жертв обстрела Краматорска вечером 12 августа возросло до трех.

Спустя несколько часов после вражеской атаки в больнице скончалась раненая женщина.

Ракетный удар по Краматорску российские оккупанты нанесли около 19.00 12 августа.

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Сначала было известно о двух погибших и 13 раненых.

По предварительной информации, россияне ударили по частному сектору из комплекса Искандер, повредив десятки домов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 171-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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