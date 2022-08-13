В больнице скончалась женщина: возросло количество жертв ракетного удара по Краматорску
Число жертв обстрела Краматорска вечером 12 августа возросло до трех.
Спустя несколько часов после вражеской атаки в больнице скончалась раненая женщина.
Ракетный удар по Краматорску российские оккупанты нанесли около 19.00 12 августа.
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Сначала было известно о двух погибших и 13 раненых.
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