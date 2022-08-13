Август, 13 в 6:40

Число жертв обстрела Краматорска вечером 12 августа возросло до трех.

Спустя несколько часов после вражеской атаки в больнице скончалась раненая женщина.

Ракетный удар по Краматорску российские оккупанты нанесли около 19.00 12 августа.

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Сначала было известно о двух погибших и 13 раненых.

По предварительной информации, россияне ударили по частному сектору из комплекса Искандер, повредив десятки домов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 171-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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