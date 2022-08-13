Август, 13 в 18:29

10 августа Оперативное командование Юг сообщило, что ВСУ ударили по Каховскому мосту в Херсонской области. Ночью 12 августа стало известно о еще одном ударе по мосту через Днепр.

В обоих случаях ОК Юг сообщало, что мост не пригоден для эксплуатации.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в комментарии Фактам ICTV заявил, что у российских войск теперь большие проблемы со снабжением.

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По словам Александра Коваленко, проблемы у россиян начались еще месяц назад, когда наши вооруженные силы ударили по Антоновским мостам (автомобильному и железнодорожному) и по Дарьевскому мосту через реку Ингулец. А теперь еще и Каховский мост поврежден.

— На сегодняшний день эти мосты — основные логистические артерии, поставляющие вооружение, технику, личный состав, ГСМ с левого берега Херсонской области на правый… Если они (оккупанты — Ред.) не смогут пополнять свои запасы, то не смогут вести боевые действия. Поэтому они окажутся в ловушке, — считает эксперт.

Александр Коваленко уверяет, что российские подразделения на правом берегу Херсонской области сейчас в точно такой ситуации, как и в свое время на острове Змеиный.

— После того, как по острову ВСУ нанесли первый удар и уничтожили оккупационную группу россиян, было ясно, что этот объект находится под огневым поражением наших вооруженных сил. И что ВСУ могут наносить еще удары, — заметил военный эксперт.

Оккупанты не могут осуществлять обеспечение

Что касается Херсонской области: если войска оккупантов не могут осуществлять обеспечение своих подразделений, то они должны показать “жест доброй воли” и отступить оттуда.

Читайте Как выглядит мост возле Каховской ГЭС после ракетных ударов ВСУ

Александр Коваленко заявил, что россияне не могут обеспечить свои подразделения на правом берегу и теперь им остается или встать в оборону на левобережье и ждать, когда ВСУ перейдут в контрнаступление. Или имитировать оборону, либо же наступательные действия на правом берегу, чтобы поддерживать пропагандистский информационный фон о “демилитаризации и денацификации”.

На вопрос, могут ли оккупанты восстановить Каховский мост, Александр Коваленко отметил, что сделать еще быстро с соблюдением всех требований по строительству мостов — нет.

— Если восстанавливать такой объект как Каховский мост, то необходимо соблюдать требования ДСТУ, использование материалов и сроков выдержки бетона и т.д. Это минимум 3-4 недели на этом мосту вообще не должен никто ездить. Однако оккупанты сразу пускают транспорт, в том числе тяжелую технику на гусеницах: танки, разные БМП и т.д, — подчеркнул военный эксперт.

Кроме того, Александр Коваленко не видит смысла оккупантам восстанавливать мост, потому что все равно по нему условно послезавтра Вооруженные силы Украины могут снова нанести удары.

Что пишут иностранные эксперты?

Эксперты Института изучения войны (ISW) со ссылкой на советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя сообщил, что 12 августа в результате удара последний мост, по которому российские войска транспортировали военную технику и боеприпасы в Новокаховскую ГЭС, выведен из строя.

Кроме того, ВСУ нанесли удары по российскому составу боеприпасов в Веселом и Бериславском районе Херсонской области.

Разведка Минобороны Великобритании также заявила, что Антоновский и Каховский мосты, скорее всего, оккупанты не используют для военного снабжения. Эти транспортные артерии непригодны для движения тяжелой военной техники.

В последние дни российским оккупантам удалось провести лишь поверхностный ремонт поврежденного Антоновского автомобильного моста. На прошлой неделе еще больше пострадал главный железнодорожный мост под Херсоном.

С конца июля 2022 года РФ использует понтонную переправу возле железнодорожного моста в качестве основного пути снабжения военных.

А в Херсонской ОВА сообщили, что из Херсона после очередного удара ВСУ по Антоновскому мосту начали вывозить семьи российских военных.

Источник: ОК Юг, Херсонская ОВА, ISW, UK Ministry of Defence