Август, 13 в 11:56

Российские оккупанты считают полномасштабную войну в Украине настоящим адом, деморализованы и все чаще задумываются над бегством домой.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, об этом свидетельствуют недавно перехваченные телефонные разговоры российских солдат, во время которых они открыто обсуждают с родственниками пути побега с войны.

Спецслужба обнародовала подборку новых “лайфхаков” рашистов для возвращения домой. Среди них есть следующие варианты:

Сейчас смотрят

• “включить васю”, то есть притвориться дураком;

• сломать руку, соскочив в нетрезвом состоянии с танка;

• самострел на марше.

В частности, в одном из перехваченных разговоров мать поделилась с сыном-оккупантом “афганским дедовым рецептом” симулирования психического расстройства.

– Тебе нужно сейчас включать васю. Иди в медпункт, говори, что у меня сильно болит голова, давит там на уши, мне кажется, что со мной кто-то разговаривает, я ночью просыпаюсь, и… натягивать каску на глаза, понял?.. Дайте мне какую-нибудь таблетку, мне плохо, у меня сильно болит голова, короче, чтоб ты, типа, включал васю, – посоветовала она.

Другому путинскому солдату друг предложил напиться и сломать руку, спрыгнув с танка.

– Нажрись и с танка пизд*нись. Главное, чтобы шею не сломал. Прямо руками вперед… Прыгай, как щучкой в воду. Главное обе не сломай, – объяснил он.

Однако наиболее “изобретательными”, по данным СБУ, оказались контрактники так называемой элитной 39 отдельной мотострелковой бригады РФ, простреливавшие друг другу мягкие части тела прямо на марше. Это не очень помогло оккупантами: после больницы их отправили обратно в подразделение.

– А их командиру пришлось перед командованием объяснять такие “доблестные” и прицельные ранения своих подчиненных, — добавили в СБУ.

В спецслужбе напомнили российским солдатам о существовании нетравматического способа бегства с войны: они могут сдаться в плен. Для этого существует горячая телефонная линия 2402.

В одном из предыдущих перехватов СБУ российский оккупант назвал Вооруженные силы Украины сильнейшей армией мира и рассказывал о значительных потерях в рядах путинских войск.

Кроме того, СБУ публиковала перехват, в котором родители советовали военным РФ ломать себе руки и ноги, чтобы выжить в войне против Украины.