Законно ли вручение повесток нарушителям комендантского часа — объяснение ВСУ

Август, 14 в 16:52

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач соглашается, что в некоторых случаях вручение повестки выглядит как наказание – например, когда их дают нарушителям комендантского часа или посетителям ночных клубов.

– Возможно, это и выглядит как наказание. Но это не наказание. Просто некоторые начальники территориальных центров, скажем так, ищут самый эффективный способ вручить повестку. Мы ведь не идем на рыбалку в место, где не ловится рыба? Так и здесь. Тем более то, что человек находился в ночном клубе и нарушил комендантский час, не означает, что он не сознательный, имеет плохие моральные качества или вообще преступник. Это может быть абсолютно адекватный человек. Просто он не сам пришел в территориальный центр, а его пригласили, – отметил Горбач.

Он добавил, что то же касается мужчин, которые еще весной эвакуировались на запад страны. Горбач сообщает, что по статистике, таким людям вручили в разы меньше повесток, чем зарегистрированным в западных областях.

– Хотя субъективные впечатления могут быть другими, – подытожил он.

Источник: Liga.net