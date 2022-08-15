Это победа над собой: Тайра готовится к соревнованиям Игры воинов сразу из 4 видов спорта

Август, 14 в 21:50

Несмотря на физические ограничения, освобожденная из военного плена парамедик Юлия Паевская (Тайра) будет соревноваться сразу в четырех видах спорта на Играх воинов (The Warrior games) — плавание, стрельба из лука, стрельба из винтовки и пауэрлифтинг. И сейчас она усиленно тренируется.

– Первоочередной задачей сейчас есть выступление на Warrior games, я не рассчитываю на победу из-за того, что я еще слаба очень и это не тот уровень, который был до плена. Но все равно я выйду. Я думаю, что то, что я уже вышла на дорожку в бассейне, взяла лук в руки и начала стрелять – это уже победа над собой. Это и есть идея Warrior games – главный месседж этих соревнований, что победа должна быть над собой. Мы должны показать силу духа и что наши тела имеют ограничения, а наш дух не имеет никаких ограничений. Так и Украина – дух наш абсолютно не победим, – рассказывает Тайра.

Тайра уверяет, что только благодаря спорту пережила ужасы плена, потому что была на пике своей физической формы, так как готовилась к Играм непокорных.

– Именно спорт всю жизнь вытаскивал меня из всех проблем со здоровьем, – говорит она.

Читайте Тайра рассказала подробности своего разговора с принцем Гарри

Фото: скрин с видео