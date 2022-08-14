Август, 14 в 14:58

На 172-е сутки полномасштабной войны российские военные применяют все виды вооружения для обстрелов украинских населенных пунктов и позиций Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 14.08.2022

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не претерпела.

На Северском направлении идет ротация подразделений Западного военного округа РФ.

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На Харьковском направлении оккупанты бьют из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения, активно применяют беспилотник для воздушной разведки, а также пытаются решить вопрос с логистическим обеспечением подразделений и пополнением потерь.

Авиационные удары враг нанес возле Перемоги, Ртищевки и Питомника.

Пришлось отойти армии РФ после неудачной попытки разведки боем в районе населенного пункта Питомник.

Из танков и реактивной артиллерии оккупационные войска открывали огонь недалеко от Бражковки, Богородичного и Долины на Славянском направлении.

Отбили ВСУ бессмысленный штурм захватчиков в районе Долины, когда те пытались прорвать оборону украинских подразделений.

На Донецком направлении враг обстреливал позиции Вооруженных сил Украины из танков, ствольной и реактивной артиллерии, а для разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры использовал беспилотник.

Нанесли авиаудары оккупанты вблизи Спорного на Краматорском направлении.

Бегством для РФ завершилась попытка разведки боем в районе Серебрянки. Не смогли штурмовыми действиями россияне улучшить также тактическое положение недалеко от Спорного. Бои в районе Ивано-Дарьевки продолжаются.

Гражданская инфраструктура населенных пунктов и позиции Сил обороны находились под огнем артиллерии и танков на Бахмутском направлении.

Авиаудары Россия нанесла по районам Соледара и Веселой Долины. Отошли оккупанты после разведки боем вблизи Соледара и наступления в районе Зайцево.

Ряд населенных пунктов на Авдеевском направлении российские войска обстреляли из артиллерии.

Авиаудары пришлись вблизи Марьинки.

Отступила армия РФ после безуспешного штурма в сторону Красногоровки и Песков. Бои в районе населенного пункта Первомайское продолжаются.

Не прекращают оккупанты обстреливать линию столкновения со ствольной, реактивной артиллерии и танков на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Вражеская авиация действовала возле Пречистовки и Угледара.

Разведка боем в районе Пречистовки у россиян провалилась. Продолжаются бои в районе Павловки, где вражеские войска идут в наступление.

На Южнобужском направлении российские захватчики пытаются удержать занимаемые позиции.

Оккупанты прибегают к воздушной разведке и обстреливают всю линию столкновения из ствольной, реактивной артиллерии и танков.

Потери РФ на 14 августа 2022

личного состава – около 43 550 (+150),

танков ‒ 1 864 (+8),

боевых бронированных машин – 4 126 (+11),

артиллерийских систем – 980 (+2),

реактивных систем залпового огня – 261,

средств противовоздушной обороны – 136,

самолетов – 233,

вертолетов – 194 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 784 (+5),

крылатых ракет – 187,

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 039 (+3),

специальной техники – 91.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 172-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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