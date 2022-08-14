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Факты / Украина

Макрон подписал протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Еммануель Макрон
Фото: Depositphotos

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО).

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Отмечается, что французский парламент принял протоколы 2 августа.

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— Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции, двух европейских партнеров, укрепит их безопасность перед текущей угрозой в их непосредственном соседстве и внесет значительный вклад, учитывая возможности двух партнеров, в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность, — говорят в Елисейском дворце.

Заявку не ратифицировали Швеции и Финляндии не ратифицировали только семь из 30 стран: Испания, Греция, Португалия, Словакия, Чехия, Венгрия и Турция.

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Напомним, в начале июля Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в Североатлантический союз.

Кроме того, президент США Джо Байден также уже утвердил ратификацию присоединения Финляндии и Швеции к НАТО. 

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