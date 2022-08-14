Оккупанты на Луганщине заманивают людей на “референдум” фальшивыми обещаниями – Гайдай

Август, 14 в 10:08

Российские оккупанты обещают потерявшим жилье жителям Луганской области, которым негде зимовать, якобы решить эту проблему в обмен на участие в “референдуме”.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

– На псевдореферендум россияне призывают идти даже тех, кому негде зимовать. К примеру, в Сватово высокопоставленные чиновники из РФ агитировали беженцев принять участие в “референдуме”, обещали решить все проблемные вопросы, – уточняет он.

Гайдай отмечает, что оккупанты не собираются решать проблемы людей, которые уже несколько месяцев вынуждены жить на стадионе – не в домах, общежитиях или коммунальных учреждениях, а на открытом спортивном объекте, тогда как до отопительного сезона осталось всего два месяца.

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— Возвращаться этим людям некуда — их жилье разрушил “русский мир”, который теперь смотрит бездомным Луганщины в глаза и имеет совесть что-то обещать в обмен на голос, — добавил Гайдай.

По его словам, сейчас бои в Луганской области фактически не прекращаются, а после довольно быстрого захвата Лисичанская враг не может преодолеть расстояние меньше площади этого города.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 172-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Сергій Гайдай