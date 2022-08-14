Август, 14 в 14:30

В ночь на 14 августа российские военные обстреляли жилой район Николаева, один человек получил ранения.

Об этом сообщила Николаевская областная военная администрация.

– Ночью 14 августа враг обстрелял жилой район города Николаев. Во время одного из обстрелов была применена реактивная система залпового огня Смерч. В другом случае враг снова нанес удар противовоздушными ракетами С-300, — говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки повреждены линии коммуникации и гражданская инфраструктура на территории областного центра. В настоящее время продолжаются мероприятия по устранению последствий обстрелов.

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Отметим, что ночью российские захватчики открыли огонь и по Николаевскому району, повреждены хозяйственные постройки в селе Галициново.

Кроме этого, оккупанты попали в сельскохозяйственные постройки в поселке Широкое Баштанского района.

По словам председателя Николаевского облсовета Анны Замазеевой, ночной обстрел унес жизни двух человек в населенных пунктах Березнеговатской общины.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Николаевская ОВА