Оккупанты обстреляли Николаев из РСЗО Смерч и ракетами С-300, есть раненые
В ночь на 14 августа российские военные обстреляли жилой район Николаева, один человек получил ранения.
Об этом сообщила Николаевская областная военная администрация.
– Ночью 14 августа враг обстрелял жилой район города Николаев. Во время одного из обстрелов была применена реактивная система залпового огня Смерч. В другом случае враг снова нанес удар противовоздушными ракетами С-300, — говорится в сообщении.
В результате вражеской атаки повреждены линии коммуникации и гражданская инфраструктура на территории областного центра. В настоящее время продолжаются мероприятия по устранению последствий обстрелов.
Отметим, что ночью российские захватчики открыли огонь и по Николаевскому району, повреждены хозяйственные постройки в селе Галициново.
Кроме этого, оккупанты попали в сельскохозяйственные постройки в поселке Широкое Баштанского района.
По словам председателя Николаевского облсовета Анны Замазеевой, ночной обстрел унес жизни двух человек в населенных пунктах Березнеговатской общины.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Николаевская ОВА