Август, 14 в 16:05

Склады российских боеприпасов на территории Украины всегда будут оставаться приоритетной целью для ВСУ.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, лишение передовых подразделений российских оккупантов боеприпасов — это основа успешного контрнаступления наших войск.

Сейчас смотрят

— К сожалению там этих боеприпасов бездонная бочка. Советский Союз наклепал огромное количество боеприпасов. В 1986 году на полигоне в Житомирской области мы стреляли снарядами 43-го года выпуска. А теперь представьте сколько Советский Союз с его производственными мощностями наделал боеприпасов, готовясь к мировой войне, — отметил Жданов.

Правда много складов разбросано по всей территории. На европейской части россияне исчерпали практически все, и везти теперь надо из-за Урала, а это время. Также это затратно в плане погрузки и перегрузки.

Читайте ВСУ уничтожили два вражеских склада боеприпасов в Музыковке и Новой Каховке

По словам военного эксперта, Российская Федерация сейчас забирает боеприпасы в Беларуси.

— Была первая партия в 100 вагонов, сейчас вторая партия — 120 вагонов. Недавно из Беларуси на оккупированные территории Украины отправили еще 19 вагонов с боеприпасами. Российское командование прекрасно понимает, что без огневого вала по нашим позициям они ничего не смогут сделать, — рассказал Олег Жданов.

Правда сейчас оккупанты переносят склады за 70 км от переднего края фронта, чтобы наши системы не лупили по ним.

— У ВСУ приоритет на сегодня — это вражеская группировка на правом берегу. У россиян практически не осталось возможности перебрасывать необходимое количество боеприпасов на правый берег реки Днепр, — рассказал Жданов.

Он уточнил, что нашим подразделениям необходимо вооружение, которое сможет бить по российским эшелонам прямо на границе — это значительно усложнит оккупантам логистику.

Напомним, что полномасштабная война в Украине продолжается уже 172-е сутки.

Источник: Олег Жданов