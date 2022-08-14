РФ на своей европейской части почти исчерпала склады боеприпасов — Жданов
Склады российских боеприпасов на территории Украины всегда будут оставаться приоритетной целью для ВСУ.
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.
По его словам, лишение передовых подразделений российских оккупантов боеприпасов — это основа успешного контрнаступления наших войск.
— К сожалению там этих боеприпасов бездонная бочка. Советский Союз наклепал огромное количество боеприпасов. В 1986 году на полигоне в Житомирской области мы стреляли снарядами 43-го года выпуска. А теперь представьте сколько Советский Союз с его производственными мощностями наделал боеприпасов, готовясь к мировой войне, — отметил Жданов.
Правда много складов разбросано по всей территории. На европейской части россияне исчерпали практически все, и везти теперь надо из-за Урала, а это время. Также это затратно в плане погрузки и перегрузки.
По словам военного эксперта, Российская Федерация сейчас забирает боеприпасы в Беларуси.
— Была первая партия в 100 вагонов, сейчас вторая партия — 120 вагонов. Недавно из Беларуси на оккупированные территории Украины отправили еще 19 вагонов с боеприпасами. Российское командование прекрасно понимает, что без огневого вала по нашим позициям они ничего не смогут сделать, — рассказал Олег Жданов.
Правда сейчас оккупанты переносят склады за 70 км от переднего края фронта, чтобы наши системы не лупили по ним.
— У ВСУ приоритет на сегодня — это вражеская группировка на правом берегу. У россиян практически не осталось возможности перебрасывать необходимое количество боеприпасов на правый берег реки Днепр, — рассказал Жданов.
Он уточнил, что нашим подразделениям необходимо вооружение, которое сможет бить по российским эшелонам прямо на границе — это значительно усложнит оккупантам логистику.
Напомним, что полномасштабная война в Украине продолжается уже 172-е сутки.
Источник: Олег Жданов