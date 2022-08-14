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Факты / Украина

РФ на своей европейской части почти исчерпала склады боеприпасов — Жданов

Марта Бондаренко, редактор ленты
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РФ на своей европейской части почти исчерпала склады боеприпасов — Жданов
Фото: Генштаб ВСУ

Склады российских боеприпасов на территории Украины всегда будут оставаться приоритетной целью для ВСУ.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, лишение передовых подразделений российских оккупантов боеприпасов — это основа успешного контрнаступления наших войск.

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— К сожалению там этих боеприпасов бездонная бочка. Советский Союз наклепал огромное количество боеприпасов. В 1986 году на полигоне в Житомирской области мы стреляли снарядами 43-го года выпуска. А теперь представьте сколько Советский Союз с его производственными мощностями наделал боеприпасов, готовясь к мировой войне, — отметил Жданов.

Правда много складов разбросано по всей территории. На европейской части россияне исчерпали практически все, и везти теперь надо из-за Урала, а это время. Также это затратно в плане погрузки и перегрузки.

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По словам военного эксперта, Российская Федерация сейчас забирает боеприпасы в Беларуси.

— Была первая партия в 100 вагонов, сейчас вторая партия — 120 вагонов. Недавно из Беларуси на оккупированные территории Украины отправили еще 19 вагонов с боеприпасами. Российское командование прекрасно понимает, что без огневого вала по нашим позициям они ничего не смогут сделать, — рассказал Олег Жданов.

Правда сейчас оккупанты переносят склады за 70 км от переднего края фронта, чтобы наши системы не лупили по ним.

— У ВСУ приоритет на сегодня — это вражеская группировка на правом берегу. У россиян практически не осталось возможности перебрасывать необходимое количество боеприпасов на правый берег реки Днепр, — рассказал Жданов.

Он уточнил, что нашим подразделениям необходимо вооружение, которое сможет бить по российским эшелонам прямо на границе — это значительно усложнит оккупантам логистику.

Напомним, что полномасштабная война в Украине продолжается уже 172-е сутки.

Источник: Олег Жданов

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