Август, 14 в 13:31

Осенью российские войска будут пытаться удержать свои позиции на востоке Украины.

Об этом в эфире телемарафона Freedom рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Также враг может продолжить наступательные действия на Донецком направлении, если на это хватит сил.

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— Планы россиян на осень – максимально удержать те рубежи, которые есть. По некоторым направлениям, конечно, они будут выжидать и рассчитывать на какие-то ошибки с украинской стороны. Но основная задача – удерживать Юг от ударов украинских сил и удерживать плацдармы на Востоке. Возможно, враг будет продолжать наступательные действия там, где будет хватать сил. Пока что это Донецкое направление – Авдеевка, Пески, Марьинка и Бахмут, – сказал он.

Ранее в Офисе президента заявили, что активную фазу войны необходимо завершить до начала зимы, поскольку существует риск ударов России по теплоэнергетической инфраструктуре.

По словам Андрея Ермака, это сложная и амбициозная задача, однако жизненно необходимая.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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