Что будет происходить на фронте осенью — прогноз Мусиенко
Осенью российские войска будут пытаться удержать свои позиции на востоке Украины.
Об этом в эфире телемарафона Freedom рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
Также враг может продолжить наступательные действия на Донецком направлении, если на это хватит сил.
— Планы россиян на осень – максимально удержать те рубежи, которые есть. По некоторым направлениям, конечно, они будут выжидать и рассчитывать на какие-то ошибки с украинской стороны. Но основная задача – удерживать Юг от ударов украинских сил и удерживать плацдармы на Востоке. Возможно, враг будет продолжать наступательные действия там, где будет хватать сил. Пока что это Донецкое направление – Авдеевка, Пески, Марьинка и Бахмут, – сказал он.
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