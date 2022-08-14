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Факты / Украина

Спекулировали сборами для ВСУ: в Киевской области аферисты выманивали деньги от имени чиновников

Валентина Чорна, редактор ленты
Спекулировали сборами для ВСУ: в Киевской области аферисты выманивали деньги от имени чиновников

Правоохранители задержали мошенников, которые выманивали деньги у бизнесменов из Киевской области якобы на нужды вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов. Отмечается, что аферисты присылали предпринимателям “письма” от имени местных чиновников.

Преступную схему организовали два 25-летних жителя Днепра. Аферу раскручивали в течение двух месяцев.

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– Сначала присылали “письма” местным предпринимателям от имени начальника Обуховской районной военной администрации. Просили якобы помочь военным и перечислить средства на карту. Злоумышленники маскировались, часто меняли телефоны и сим-карты. Мы установили, что Обуховский РВА к мошенничеству никакого отношения не имеет, — говорится в сообщении.

Незаконным путем мужчины присвоили более 200 тыс. грн. Им грозит до 3 лет лишения свободы.

Ранее полиция разоблачила мошенническую схему жителя Хмельницкого.

Он под видом гуманитарной помощи для ВСУ завозил военную амуницию и транспортные средства с нулевым растаможиванием, но вместо пересылки на фронт продавал.

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Фото: полиция Киевской области

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