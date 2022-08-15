Тайра рассказала подробности своего разговора с принцем Гарри

Освобожденная из плена парамедик Юлия Паевская (Тайра) в эфире Єдиних новин рассказала детали своего телефонного разговора с принцем Гарри.

– Он сказал, что семья Invictus своих не бросает. Сказал, что очень рад, что так вышло, что я на свободе. Сказал, что желает скорейшего выздоровления. Я сказала, что он меня вдохновляет, что буду пробовать на следующий год приехать на Invictus Games (Игры непокоренных – Ред.), если я пройду отбор в команду. Он сказал, что будет рад. Но то, что он позвонил, кто я такая просто? Я была поражена, это чрезвычайно для меня. Я ему благодарна за саму идею Invictus Games, потому что он очень помогает раненым вернуться к жизни. Он чрезвычайный фантастический человек, он такой искренний, он не делает вид, что он такой, он такой и есть.