В лидерах Дагестан и Бурятия: в Минобороны назвали признанные Россией потери по регионам
Официально подтвержденные Россией ликвидированные оккупанты больше всего едут в Украину из Дагестана.
Это следует из публикации советника министра обороны Украины Алексея Копытько.
Он сообщил, что аналитики из группы Информационного сопротивления смогли подтвердить имена 5381 ликвидированных кафиров, которых либо публично похоронили, либо официально РФ признала как погибших.
При этом сообщения родных кафиров о гибели — “похоронки” — поступили в 2744 населенных пункта.
– Это ядро статистики о потерях российских оккупантов. В нем нет тех, кто точно уничтожен, но есть неясность с местом захоронения. Или данные не полны, есть ли какие-то разночтения. Это максимально подтвержденная выборка, которую мы постоянно уточняем и на основе которой можно делать выводы и прогнозы, – пояснил Копытько.
Советник министра обороны предложил следующую статистику по лидерству регионов РФ по количеству зафиксированных потерь (публично похоронены или официально признаны убитыми):
- Дагестан – 260
- Бурятия – 230
- Краснодарский край – 193
- Башкортостан – 181
- Волгоградская область – 166
- Забайкалье – 136
- Оренбургская область – 133
- Чечня – 131
- Челябинская область – 125
- Пермский край – 120
- Северная Осетия – 119
- Ростовская область – 119
- Свердловская область – 113
- Саратовская область – 112
- Татарстан – 110
- Алтайский край – 108
- Ставропольский край – 102
- Самарская область – 100
Для сравнения советник Резникова привел данные о Москве — 16 зафиксированных потерь РФ, Санкт-Петербурге — 16 и временно оккупированном Севастополь — 52.
Копытько напомнил, что это только то, что признано в самой России. Реальные цифры в разы больше.
По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 14 августа Россия потеряла 43 550 вторгшихся в Украину оккупантов.
Источник: Алексей Копытько