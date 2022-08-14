Август, 14 в 18:46

Официально подтвержденные Россией ликвидированные оккупанты больше всего едут в Украину из Дагестана.

Это следует из публикации советника министра обороны Украины Алексея Копытько.

Он сообщил, что аналитики из группы Информационного сопротивления смогли подтвердить имена 5381 ликвидированных кафиров, которых либо публично похоронили, либо официально РФ признала как погибших.

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При этом сообщения родных кафиров о гибели — “похоронки” — поступили в 2744 населенных пункта.

– Это ядро ​​статистики о потерях российских оккупантов. В нем нет тех, кто точно уничтожен, но есть неясность с местом захоронения. Или данные не полны, есть ли какие-то разночтения. Это максимально подтвержденная выборка, которую мы постоянно уточняем и на основе которой можно делать выводы и прогнозы, – пояснил Копытько.

Советник министра обороны предложил следующую статистику по лидерству регионов РФ по количеству зафиксированных потерь (публично похоронены или официально признаны убитыми):

Дагестан – 260

Бурятия – 230

Краснодарский край – 193

Башкортостан – 181

Волгоградская область – 166

Забайкалье – 136

Оренбургская область – 133

Чечня – 131

Челябинская область – 125

Пермский край – 120

Северная Осетия – 119

Ростовская область – 119

Свердловская область – 113

Саратовская область – 112

Татарстан – 110

Алтайский край – 108

Ставропольский край – 102

Самарская область – 100

Для сравнения советник Резникова привел данные о Москве — 16 зафиксированных потерь РФ, Санкт-Петербурге — 16 и временно оккупированном Севастополь — 52.

Копытько напомнил, что это только то, что признано в самой России. Реальные цифры в разы больше.

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 14 августа Россия потеряла 43 550 вторгшихся в Украину оккупантов.

Источник: Алексей Копытько