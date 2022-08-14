Август, 14 в 18:42

Глава Центра оборонных стратегий, министр обороны Украины 2019-2020 годов Андрей Загороднюк рассказал, что сейчас ВСУ перехватили инициативу на фронте.

Об этом он сказал в интервью Радио НВ.

Он напомнил, что в начале войны русская армия открыла не менее 10 операционных направлений. Однако эти направления они не могли поддерживать одновременно и наделали кучу ошибок.

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Значительные потери в живой силе и невозможность добиться нормальных успехов в этих направлениях заставило врага сконцентрировать все на востоке Украины.

– Там они добились некоторых промежуточных успехов, но дальше остановились и в это время Украина начала угрожать им на других участках. В Харькове мы начали оттеснять их и обычно создаем нашу группировку, потенциально угрожаем им на юге. Они запаниковали и около месяца назад начали перебрасывать силы. И опять же начали действовать на нескольких направлениях одновременно, – рассказал бывший министр обороны.

По его словам, российская армия просто не способна эффективно работать на нескольких направлениях одновременно. И весь мир этому удивляется.

– Поэтому мы говорим о третьей фазе войны, и перспективы для россиян очень плохи, потому что они не смогут достичь успехов одновременно и там, и там, и там. Они просто не способны организационно. Хотя у них там очень существенные силы и средства, недооценивать их нельзя. Но какие у них точно планы — они их разрабатывали уже исходя из ситуации, которую мы создали, — подчеркнул Андрей Загороднюк.

Ранее Андрей Загороднюк заявил, что россияне хотят использовать зиму, чтобы максимально лишить Украину энергетических ресурсов. Кроме того, по его словам, деоккупировать Украину до конца года будет маловероятно.