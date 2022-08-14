В Украине в этом году могут возобновить работу Zara, Bershka, H&M

Август, 14 в 17:46

В Украине в этом году могут возобновить работу компании, которые приостановили ее после начала полномасштабного вторжения российских войск.

Об этом сообщил председатель украинского совета торговых центров Максим Гаврюшин.

Он отметил, что на украинский рынок уже вернулись многие бренды, в частности Reserved, Mohito, House, Cropp и Sinsay. В начале июля открылся и Adidas.

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– Среди тех, кто еще не возобновил свою работу, находятся бренды компании Ditex: Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и H&M. Это последние крупные компании, которые не работают в Украине, – сказал Максим Гаврюшин.

Основным критерием, который тормозит их возвращение на украинский рынок, является бюрократия.

По словам Гаврюшина, эти компании почти 6 месяцев выплачивали зарплату своим сотрудникам и для них очень важен фактор безопасности. Украинские офисы обращаются в главные офисы с просьбами начать работу.

— Я считаю, что еще в этом году, в этом сезоне нас ждут интересные открытия. И еще не открывшиеся компании могут в этом году возобновить свою работу. Сначала это касается Киева и регионов, где не ведутся активные боевые действия, — добавил он.

Ранее стало известно, что работу в Украине возобновляет сеть ресторанов McDonald’s. Сначала рестораны откроются в Киеве и западной части страны.

Источник: Украинское радио