Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

За неделю ВСУ уничтожили 22 склада БК и 10 баз российских военных

Малиновская Ангелина, редактор ленты
ЗСУ
Фото: Depositphotos

Украинские военные за неделю уничтожили 22 склада БК, 10 баз, 3 штаба и одну казарму рашистов. Больше всего российские военные понесли потери в Херсонской области — минус четыре базы и 10 БК. На Запорожье ВСУ демилитаризовали 5 военных баз оккупантов, три БК, один штаб и одну казарму.

В Донецкой области разрушены 7 БК врага, в Луганской области — минус один штаб.

Что касается Харьковщины, то там ВСУ ликвидировали одну БК, а в оккупированном Крыму — уничтожили авиабазу в Новофедоровке.

Сейчас смотрят

К слову, американский военный эксперт, сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований Стивен Бланк уверен, что переломной точкой в войне может стать успешная операция ВСУ по освобождению Херсона.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка