Август, 15 в 9:48

За прошедшие сутки российские войска атаковали сразу на нескольких направлениях, но Вооруженные силы Украины дали отпор оккупантам.

Карта боевых действий в Украине на 15.08.2022

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенно не изменилась.

Враг обстрелял из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Люте, Искрисковщина и Беловоды Сумской области.

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На Харьковском направлении россияне били из танков и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Светличное, Шаповаловка, Прудянка, Дементиевка, Питомник, Великие Проходы, Русские Тишки, Перемога, Верхний Салтов, Гусаровка, Базалиевка, Старая Гнилица и Протопоповка.

Авиационные удары пришлись неподалеку от Ртищевки и Верхнего Салтова.

На Славянском направлении под огнем артиллерии разных типов находились районы недалеко от Великой Камышевахи, Бражковки, Залимана, Вернополья, Мазановки и Богородичного.

Пришлось отойти оккупантам после штурма в сторону Тихоцкого – Долины.

На Краматорском направлении армия РФ пытается наступать, активно привлекая штурмовую и армейскую авиацию.

Зафиксированы обстрелы неподалеку от Белогоровки, Григоровки, Стародубовки, Веселого, Федоровки и Северска.

На Бахмутском направлении, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, россияне активизировали разведку переднего края обороны ВСУ.

Оккупанты обстреляли из артиллерии и танков районы возле Торецка, Бахмутского, Белогоровки, Курдюмовки, Васильевки, Зайцево и Зализного.

Авиацию для ударов РФ привлекала в районе Соледара.

Наступательные бои в направлениях Соледара и Кодемы успехом для захватчиков не увенчались. После отпора украинских защитников россияне отошли.

На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Серебряного, Красногоровки, Опытного, Першотравневого, Новобахмутовки и Марьинки, авиаудар – возле Красногоровки.

Неудачной для армии России была попытка улучшить тактическое положение наступлением в направлении Песков и Первомайского.

Районы населенных пунктов Угледар, Великая Новоселка, Новомихайловка, Новоданиловка, Терноватое, Бурлацкое, Чаривное, Зеленое Поле, Малая Токмачка, Полтавка, Новоандреевка и Привольное на Новопавловском и Запорожском направлениях в течение суток находились под огнем вражеских танков, ствольной и реактивной артиллерии.

Возле Степногорска, Щербаков, Степного и Гуляйполя оккупанты привлекали к воздушной разведке беспилотник.

Разведгруппа россиян, действовавшая в сторону Времьевки, украинские защитники обезвредили. Дали отпор ВСУ российским захватчикам и во время наступления в сторону Павловки.

На Южнобужском направлении враг пытается удержать занятые районы.

Из танков, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты били по районам населенных пунктов Степная Долина, Лиманы, Прибужское, Новониколаевка, Котлярево, Партизанское, Першотравневое, Благодатное, Кобзарцы, Веселый Кут, Терновка, Андреевка, Лозовое.

Авиацию для ударов армия РФ привлекла вблизи Белогорки и Андреевки.

Вражеский беспилотников действовал недалеко от Снегиревки, Красного Яра и Белой Криницы.

Потери РФ на 15 августа 2022

личного состава – около 43 750 (+200),

танков ‒ 1 876 (+12),

боевых бронированных машин – 4 141 (+15),

артиллерийских систем – 985 (+5),

реактивных систем залпового огня – 261,

средств противовоздушной обороны – 136,

самолетов – 233,

вертолетов – 195 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 787 (+3),

крылатых ракет – 187,

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 044 (+5),

специальной техники – 92 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 173-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.