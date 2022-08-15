Август, 15 в 0:55

В течение двух следующих недель Украину ожидает множество событий, как внутригосударственных, так и международных.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 14 августа.

Он анонсировал, что во второй половине августа ожидается проведение Крымской платформы, новые обращения к зарубежным сообществам со стороны украинского гаранта и международная правовая активность по инициативе Украины.

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Президент добавил, что на этой неделе продолжит расширять связи Украины с африканскими государствами и регионом Латинской Америки.

– Завтра (15 августа, – Ред.) состоятся важные контакты на европейском уровне, – анонсировал Владимир Зеленский.

Украинский лидер рассказал, что в ближайшие дни запланирована церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств, прибывших в Киев.

— Хотя в глобальной политике сейчас определенная пауза – все-таки август, но для Украины, для интересов нашего государства никаких пауз не было, нет и не будет, – рассказал президент.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что Украина в сотрудничестве с европейскими государствами разрабатывает новые санкционные пакеты против Российской Федерации “чтобы простимулировать граждан государства-террориста ощутить свою часть ответственности за происходящее”.

Президент Украины во время обращения также сообщил, что ежедневно расширяется дискуссия о визовых ограничениях в Европе для граждан РФ. К ней, по словам Зеленского, присоединяются новые государства и политики.