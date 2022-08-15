Над городом поднялся столб дыма: в Токмаке ударили по базе оккупантов
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области сообщают о прилете на базу оккупантов.
В Telegram-каналах публикуют фото, где видно, что над городом в небо поднимается столб дыма.
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К слову, украинские военные за неделю уничтожили 22 склада с боекомплектом (БК), 10 баз, три штаба и одну казарму оккупантов.
Больше всего потерь российские военные понесли в Херсонской области — минус четыре базы и 10 БК.
Военный эксперт Олег Жданов ранее объяснял, что склады российских боеприпасов на территории Украины будут всегда оставаться приоритетной целью для ВСУ.
По его словам, лишение передовых подразделений российских оккупантов боеприпасов – это основа успешного контрнаступления наших войск.