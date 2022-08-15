Август, 15 в 10:14

Во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области сообщают о прилете на базу оккупантов.

В Telegram-каналах публикуют фото, где видно, что над городом в небо поднимается столб дыма.

Сейчас смотрят

К слову, украинские военные за неделю уничтожили 22 склада с боекомплектом (БК), 10 баз, три штаба и одну казарму оккупантов.

Больше всего потерь российские военные понесли в Херсонской области — минус четыре базы и 10 БК.

Военный эксперт Олег Жданов ранее объяснял, что склады российских боеприпасов на территории Украины будут всегда оставаться приоритетной целью для ВСУ.

По его словам, лишение передовых подразделений российских оккупантов боеприпасов – это основа успешного контрнаступления наших войск.