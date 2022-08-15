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Факты / Украина

Над городом поднялся столб дыма: в Токмаке ударили по базе оккупантов

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Требует проверки
Над городом поднялся столб дыма: в Токмаке ударили по базе оккупантов
Фото: Depositphotos

Во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области сообщают о прилете на базу оккупантов.

В Telegram-каналах публикуют фото, где видно, что над городом в небо поднимается столб дыма.

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К слову, украинские военные за неделю уничтожили 22 склада с боекомплектом (БК), 10 баз, три штаба и одну казарму оккупантов.

Больше всего потерь российские военные понесли в Херсонской области — минус четыре базы и 10 БК.

Военный эксперт Олег Жданов ранее объяснял, что склады российских боеприпасов на территории Украины будут всегда оставаться приоритетной целью для ВСУ.

По его словам, лишение передовых подразделений российских оккупантов боеприпасов – это основа успешного контрнаступления наших войск.

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