Под огневым контролем ВСУ все логистические артерии оккупантов: Гуменюк о ситуации на Юге
На временно захваченной территории Юга Украины Вооруженные силы держат под огневым контролем все направления и логистические артерии оккупантов.
Об этом на брифинге сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
— Мы отдаем себе отчет, как и оккупационные войска, что зависимость от этих артерий очень высока, поскольку россиянам необходимо подтягивать резервы, вооружение, технику и боеприпасы. Ведь на прошлой неделе мы уничтожили более 10 складов с боеприпасами и места скопления военной техники. Также нанесенные удары не позволяют оккупантам использовать мосты для перемещения тяжелой техники, — объяснила она.
По словам Гуменюк, ситуация на Юге страны стабильно сложная, напряженная, но контролируемая нашими Вооруженными силами.
Она добавила, что вражеские силы пока неспособны на определенных направлениях передвигаться по суше. В течение последних суток оккупанты даже не пытаются этого делать.
В то же время российские захватчики практикуют авиационные удары и реактивную артиллерию, которой обстреливают населенные пункты, в частности Николаев, Никополь, Марганец.