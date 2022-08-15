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Факты / Украина

Под огневым контролем ВСУ все логистические артерии оккупантов: Гуменюк о ситуации на Юге

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Под огневым контролем ВСУ все логистические артерии оккупантов: Гуменюк о ситуации на Юге
Фото: Генштаб ВСУ

На временно захваченной территории Юга Украины Вооруженные силы держат под огневым контролем все направления и логистические артерии оккупантов.

Об этом на брифинге сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

— Мы отдаем себе отчет, как и оккупационные войска, что зависимость от этих артерий очень высока, поскольку россиянам необходимо подтягивать резервы, вооружение, технику и боеприпасы. Ведь на прошлой неделе мы уничтожили более 10 складов с боеприпасами и места скопления военной техники. Также нанесенные удары не позволяют оккупантам использовать мосты для перемещения тяжелой техники, — объяснила она.

По словам Гуменюк, ситуация на Юге страны стабильно сложная, напряженная, но контролируемая нашими Вооруженными силами.

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Она добавила, что вражеские силы пока неспособны на определенных направлениях передвигаться по суше. В течение последних суток оккупанты даже не пытаются этого делать.

В то же время российские захватчики практикуют авиационные удары и реактивную артиллерию, которой обстреливают населенные пункты, в частности Николаев, Никополь, Марганец.

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